Akuter Personalmangel bei Staatsanwaltschaft

Bukarest (ADZ) - Generalstaatsanwalt Alex Florența klagt im Tätigkeitsbericht seiner Behörde über eine echte Personalnotlage. Nur 69 Prozent der Personalpläne bei den Dienststellen im Land seien besetzt.. Besonders eng sehe es bei der am Obersten Gerichtshof anhängigen Staatsanwaltschaft aus: Dort seien 60 Prozent der Dezernentenstellen vakant. Laut Florența sei die Lage auch in den Chefetagen gravierend. Von 655 Führungsämtern waren Ende letzten Jahres 370 unbesetzt. Der Grund? Mehr Pensionierungen als Neuzugänge. Während letztes Jahr 165 in den Ruhestand gingen, wurden nur 40 neue Staatsanwälte eingestellt.