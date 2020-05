AKW-Ausbau ohne chinesischen Staatskonzern

Bukarest (ADZ) - Die Reaktorblöcke 3 und 4 des einzigen rumänischen Atomkraftwerks Cernavodă werden auf Beschluss der liberalen Regierung nun doch nicht von China General Nuclear Power (CGN) gebaut. Wie das Wirtschaftsministerium den Kernkraftwerksbetreiber Nuclearelectrica am Dienstag formell wissen ließ, soll der in Zeiten der PSD-Regierungen abgesegnete Vorvertrag mit dem chinesischen Staatskonzern über den Bau der beiden Atommeiler umgehend aufgekündigt werden. Wie viele chinesische Staatsunternehmen ist auch CGN umstritten – so etwa wird in den USA gegen CGN wegen des Verdachts auf Wirtschaftsspionage ermittelt.