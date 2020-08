Alarmstufe um einen weiteren Monat verlängert

Bukarest (ADZ) – Die landesweit geltende Alarmstufe ist von der liberalen Regierung unter Premierminister Ludovic Orban angesichts der hierzulande nach wie vor steigenden Corona-Neuinfektionen um einen weiteren Monat verlängert worden.



Die wichtigsten Auflagen und geltenden Schutzvorkehrungen bleiben damit für weitere 30 Tage bzw. bis mindestens Mitte September in Kraft. Dies sind vor allem die Nasen-Mundschutz-Pflicht in allen öffentlichen geschlossenen Räumen, in Verkehrsmitteln sowie teilweise auch im Freien, nämlich in Haltestellen, auf Bahnsteigen sowie an besonders gut besuchten Orten, des Weiteren der Mindestabstand zwischen Personen sowie möglichst häufiges Händewaschen.



Nach Angaben des Chefs der Regierungskanzlei, Ionel Dancă, sind keine neuen Auflagen oder Einschränkungen verhängt worden – im Gegenteil, die Regierung habe beschlossen, dass Bier- und Sommergärten fortan eine Stunde länger offen haben können bzw. erst um Mitternacht schließen müssen. Restaurants hingegen, einschließlich jene in Hotels, Motels, Pensionen und sonstigen Einrichtungen des Gaststättengewerbes, bleiben laut jüngstem Regierungsbeschluss auch in den kommenden 30 Tagen geschlossen.