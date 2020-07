Alarmstufe um weiteren Monat verlängert

Bukarest (ADZ) - Angesichts der steigenden Infektionsfälle mit dem neuartigen Corona-Virus hat die liberale Minderheitsregierung unter Premierminister Ludovic Orban am Mittwoch eine weitere Verlängerung der landesweiten Alarmstufe beschlossen. Wie Orban mitteilte, wird die Alarmstufe um einen Monat verlängert, also bis Mitte August gelten.



Vor der Regierungssitzung hatten sich der Premier und mehrere Minister mit Staatschef Klaus Johannis über die epidemiologische Situation ausgetauscht, die das Staatsoberhaupt anschließend in einer TV-Ansprache als „gar nicht gut“ bezeichnete. Auch am Mittwoch habe es mehr als 600 bestätigte Neuinfektionen gegeben, was „viel, sehr viel“ sei. Aus diesem Grund werde es vorerst keine weiteren Lockerungen, jedoch auch keine neuen Beschränkungen geben – die Regierung sei bemüht, der Wirtschaft nach Kräften unter die Arme zu greifen und sie nicht weiter zu beeinträchtigen, so Johannis.



Bürgerinnen und Bürger ersuchte der Präsident erneut, sich selbst sowie ihre Mitmenschen zu schützen – Nasen-Mundschutz, Mindestabstand zwischen Personen sowie Hygiene-Vorkehrungen seien „sichere Methoden“, um einer weiteren Ausbreitung des Virus vorzubeugen.