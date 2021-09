Alarmstufe verlängert Intensivbetten werden aufgestockt

Bukarest (ADZ) – Die Regierung hat ab Freitag den Alarmzustand pandemiebedingt um 30 Tage verlängert. Das Einsatzkoordinationszentrum (CNCCI) wurde auf hohem Niveau aktiviert und arbeitet jetzt wieder rund um die Uhr für die Spitäler. 49 Ortschaften haben bereits eine Inzidenz von über 3 Fällen pro 1000 Einwohnern, warnt der Vorsitzende des Departements für Notfallsituationen, Raed Arafat. Auf nationalem Niveau gibt es aktuell 848 Intensivbetten, die in den nächsten Tagen aufgestockt werden: um 70 in Bukarest, wo schon 102 belegt sind, um weitere 80 im Land. Vom 1. bis 8. September erschienen 3154 Personen mit Covid-Verdacht in den Notaufnahmen, der sich in 735 Fällen bestätigte. Die meisten erschienen erst bei fortgeschrittenem Verlauf, einige gingen sogar noch zur Arbeit, kritisiert Arafat und empfiehlt Symptomatischen ausdrücklich: zu Hause bleiben und testen! Außerdem zeigten bisher alle Studien, dass nach der Impfung das Tragen von Masken den besten Schutz biete.