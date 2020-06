ALDE-Abgeordnete treten Fraktion der PSD bei

Bukarest (ADZ) - Sechs der sieben in der Abgeordnetenkammer verbliebenen ALDE-Abgeordneten haben sich der PSD-Fraktion angeschlossen. Der Parlamentarier Varujan Vosganian kündigte am Mittwoch an, dass außer ihm noch die Abgeordneten Anton Anton, Constantin Avram, Steluța Cătăniciu, Daniel Olteanu und Doru Oprișcan diesen Schritt getan haben. Der ALDE-Abgeordnete Lovin Dumitru bleibt weiterhin unabhängig. In der Abgeordnetenkammer stellt die PSD mit 138 Parlamentariern die größte Fraktion, gefolgt von der PNL mit 82, USR mit 27 und den Gruppen „Pro Europa“ um die Partei Pro România sowie dem Ungarnverband mit je 21 Mitgliedern.