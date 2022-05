Alexandru Mazăre tritt Haft an

Bukarest (ADZ) – Alexandru Mazăre, der Bruder des Ex-Bürgermeisters von Konstanza, Radu Mazăre, hat sich am Dienstagabend der Bukarester Polizei gestellt, nachdem die Polizei in Konstanza nach ihm landesweit fahnden ließ, weil sie ihn am selben Tag zuhause nicht angetroffen hatte, so eine Pressemitteilung der Polizei. Mazăre wurde vom Obersten Gericht rechtskräftig zu drei Jahren Haft in einer Korruptionsakte verurteilt, in der auch sein Bruder sowie der Geschäftsmann Avraham Morgenstern verwickelt waren.