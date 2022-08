Algenblüte an der Schwarzmeerküste

Konstanza (ADZ) – Eine heftige Algenplage sucht diese Tage die Strände der Schwarzmeerküste heim, informiert die Wasserverwaltung Dobrudscha-Küste (ABADL). Ursache seien Stürme gewesen, die große Algenmassen aus der Tiefe an die Küste geschwemmt hätten, wo sie sich in der Wärme vermehren. Allein während der Miniferien um Maria Himmelfahrt wurden an den Stränden entlang der gesamten Küste über 3000 Tonnen eingesammelt – mehr als im ganzen Juli. Die Aktivitäten werden ausschließlich nachts durchgeführt, um den Tourismus nicht zu stören.