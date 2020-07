Alina Bica in Italien unter Hausarrest

Bukarest (ADZ) - Die am Wochenende in Italien festgenommene frühere Chefin der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT, Alina Bica, steht vorerst unter Hausarrest. Ein italienisches Gericht ordnete am Montag die verfahrenssichernde Maßnahme an, bis die italienische Justiz über den Auslieferungsantrag der rumänischen Behörden entscheidet. Die 46-Jährige war Ende 2019 wegen Begünstigung des Täters zu vier Jahren Haft verurteilt worden – das Oberste Gericht sah es als erwiesen an, dass Bica, deren Behörde in der Causa des vorbestraften Unternehmers Ovidiu Tender Anklage erhoben hatte, diesem de facto zu einer Bewährungsstrafe verhelfen wollte.