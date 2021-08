Alkoholkonsum: Rumänien an zweiter Stelle EU-weit

Bukarest (ADZ) – In Bezug auf regelmäßigen starken Alkoholkonsum liegt Rumänien innerhalb der EU-Staaten an zweiter Stelle, laut einer 2019 von Eurostat durchgeführten Umfrage: Demnach geben 35 Prozent der Bevölkerung an, dass sie mindestens einmal pro Monat übermäßig Alkohol konsumieren, nur in Dänemark betrinken sich monatlich laut eigenen Angaben mit 38 Prozent mehr Menschen.



Betreffend den täglichen Alkoholkonsum liegen Portugal (20,7 Prozent), Spanien (13 Prozent) und Italien (12,1 Prozent) vorne, in den letzten beiden Ländern scheint exzessiver Alkoholkonsum dafür sehr selten (vier bzw. sechs Prozent der Befragten).



In allen EU-Ländern konsumieren Männer deutlich mehr Alkohol als Frauen – auch in Rumänien geben 32,2 Prozent der Männer an, wöchentlich zu trinken, aber nur 6,6 Prozent der Frauen. Nur in Portugal (33,4 vs. 9,7 Prozent) und Spanien (20,2 vs. 6,1 Prozent) ist das Trinkverhalten stärker vom Geschlecht abhängig als hierzulande.