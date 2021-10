Alle 5 Minuten stirbt ein Rumäne an Covid

Bukarest (ADZ) – Während des Monats Oktober ist bisher im Durchschnitt alle fünf Minuten ein Rumäne an Covid-19 gestorben, besagt eine am Sonntag veröffentlichte Analyse der Nachrichtenagentur Reuters zur weltweiten Entwicklung der Pandemie. Zusammen mit Russland und der Ukraine liegt Rumänien weltweit unter den ersten fünf Ländern mit der größten Corona-Sterberate. In Osteuropa wurde am Sonntag die 20-Millionen-Schwelle an SARS-CoV-2-Infektionen überschritten.



Obwohl Osteuropa nur vier Prozent der Weltbevölkerung auf sich vereint, würden dort derzeit knapp 20 Prozent der weltweiten Corona-Neuinfektionenn registriert, rund 83.700 pro Tag.



Gleichzeitig wird auf die extrem niedrige Impfrate der Region hingewiesen. Zwar seien in Ungarn 62 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Ukraine jedoch nur 19 Prozent. In Rumänien sind Intensivstationen wie auch Leichenhäuser völlig überlastet und die Slowakei verzeichnete am 19. Oktober die größte tägliche Anzahl an Neuinfektionen seit März.