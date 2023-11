Altersbeschränkung beim Verkauf von Energydrinks geplant

Bukarest (ADZ) - Der Senat hat am Dienstag als erste Parlamentskammer eine Gesetzesvorlage verabschiedet, die den Verkauf von Energydrinks an Minderjährige verbietet. Gegenwärtig ist der Verkauf von Energydrinks hierzulande noch ohne Altersbeschränkung erlaubt. Das Verbot gilt einschließlich für den Online-Handel, auch sollen Energydrinks künftig weder an Getränkeautomaten in Krankenhäusern oder sonstigen medizinischen Einrichtungen noch in Schulen oder entlang der Schulwege erhältlich sein. Für Verkäufer, die gegen das Verbot verstoßen, sieht die Gesetzesvorlage Bußgelder von bis zu 50.000 Lei vor.