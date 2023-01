Altlasten der Hauptstadt getilgt

Bukarest (ADZ) - Der amtierende Oberbürgermeister der Hauptstadt, Nicușor Dan (parteifrei), hat am Mittwoch bekannt gegeben, Ende letzten Jahres alle Altlasten der Stadtverwaltung getilgt zu haben. Dan hob hervor, dass Bukarest „hart am Bankrott vorbeigeschrammt“ ist und erinnerte daran, dass zum Zeitpunkt seines Amtsantritts die Hauptstadt infolge der Misswirtschaft der Vorgänger-Verwaltungen Schulden in Höhe von insgesamt 3 Milliarden Lei und entsprechend zahllose gepfändete Konten aufgewiesen hatte.