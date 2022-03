Altpräsident Băsescu aus Krankenhaus entlassen

Brüssel/Bukarest (ADZ) – Der frühere Staatspräsident und aktuelle Europaabgeordnete Traian Băsescu (EVP/PMP) ist am Mittwoch aus einem Brüsseler Krankenhaus entlassen worden, in das er letzte Woche offenbar infolge eines Herzinfarktes eingeliefert worden war. Băsescus Ehefrau Maria bestätigte dem Sender Antena 3 am Mittwoch die Entlassung ihres Mannes, schwieg sich in puncto Diagnose jedoch aus. Medienberichten zufolge scheint der 70-Jährige den Myokardinfarkt letzten Mittwoch, kurz nach dem rechtskräftigen Urteil des Obersten Gerichts (OG), erlitten zu haben, das Băsescus Spitzeltätigkeit für die frühere kommunistische Politpolizei Securitate als erwiesen angesehen hatte.



Nach Angaben Maria Băsescus bereitet die Familie zurzeit bereits ihren Umzug vor, nachdem ihr Ehemann infolge des OG-Urteils sämtliche einem ehemaligen Staatsoberhaupt zustehenden Privilegien eingebüßt hat – darunter auch ihren Wohnsitz in einer Protokoll-Villa der Verwaltung des Staatsvermögens (RA-APPS).