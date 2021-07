Andrei Muraru neuer Botschafter in den USA

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat am Mittwoch ein Präsidentialdekret zur Ernennung von Dan-Andrei Muraru zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Rumäniens in den Vereinigten Staaten mit Sitz in Washington DC und dessen Entlassung aus dem Amt des Präsidentenberaters unterzeichnet. Dies teilte die Pressestelle der Präsidentschaft mit. Muraru erklärte bereits, er sei zuversichtlich, dass die Rumänen bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Johannis ohne Visum in die USA einreisen werden können.