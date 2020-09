Anmeldefrist für Direktwahlen im Ausland abgelaufen

Bukarest (ADZ) - Am 21. September ist die Frist abgelaufen, binnen derer sich im Ausland lebende Rumänen für Direktwahlen in Botschaften oder Konsulaten anmelden konnten. Laut einer nun veröffentlichten Pressemitteilung der Ständigen Wahlbehörde (AEP) haben sich bisher 3939 Wahlberechtigte auf dem hierfür eingerichteten Portal www.votstrainatate.ro angemeldet – die meisten davon in Großbritannien (816), an zweiter Stelle liegt Deutschland (421). Die Wahlbehörde empfiehlt aufgrund der Coronavirus-Pandemie, per Briefwahl zu wählen – die Frist für die Anmeldung hierfür läuft noch bis 22. Oktober.