Anmeldung zur Covid-Impfung

Bukarest (ADZ) - Am Freitag begann die Registrierung zur Impfung gegen Covid-19 für die Angehörigen der zweiten Gruppe: Personen im Alter von über 65 Jahren, solche mit Vorerkrankungen oder in systemrelevanten Berufen. Die Anmeldung kann auf der Plattform programare.vaccinare-covid.gov.ro, unter der Nummer 021-4144425, über den Hausarzt, in den Rathäusern (Abteilung für Soziales), durch ein Familienmitglied oder den Arbeitgeber vorgenommen werden. Bei der Anmeldung werden Datum, Uhrzeit und ein Impfzentrum festgelegt.