ANRE-Strafen für Energieversorger

Bukarest (ADZ) - Die Energieregulierungsbehörde (ANRE) hat am Donnerstag die Strom- bzw. Erdgasversorger Electrica Furnizare und Gaz Vest mit je 200.000 Lei abgestraft, weil diese in ausgestellten Rechnungen die Unterstützungsmaßnahmen für Endverbraucher nicht berücksichtigt haben. Es handelt sich um die ersten Bußgelder, die im Rahmen der Kontrollen verhängt wurden. Die ANRE erinnerte auch, dass sich Verbraucher an zuständige Behörden wenden können, falls Unternehmen Unklarheiten bei Rechnungen nicht zufriedenstellend abklären.