ANSVSA: hohe Geldstrafen bei Kontrollen an Küste

Bukarest (ADZ) – Die Inspektoren der Sanitär-, Veterinär und Lebensmittelsicherheitsbehörde ANSVSA haben im Rahmen der in der Sommersaison durchgeführten Kontrollen an der Schwarzmeerküste Geldstrafen in Höhe von über vier Millionen Lei verhängt und mehr als zwei Tonnen Lebensmittelprodukte beschlagnahmt.

Im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 28. August 2022 wurden fast 2000 Kontrollen im Küstengebiet zwischen Corbu und Vama Veche bei Bewirtungsbetrieben und im Lebensmitteleinzelhandel durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Unregelmäßigkeiten bezüglich der Verpackung von Lebensmitteln, der Hygienebedingungen in den Produktionsstätten, der Lagerung von Lebensmitteln und der Verkauf von Lebensmitteln mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum festgestellt. Infolgedessen wurden über zwei Tonnen Fleisch- und Fischprodukte, die für den menschlichen Verzehr ungeeignet waren, beschlagnahmt und vernichtet, hieß es in der Pressemitteilung der ANSVSA von Montag.