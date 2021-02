Anti-Corona-Kontrollen mit 2,5 Millionen Lei Strafen

Bukarest (ADZ) – Gemäß Angaben des Innenministeriums und der Landespolizeidirektion wurden am Wochenende über 150.000 Kontrollen zur Einhaltung der Anti-Corona-Maßnahmen durchgeführt, wobei in 10 Prozent der Fälle Strafgelder im Gesamtwert von über 2,5 Millionen Lei an Unternehmen und Privatpersonen erteilt wurden. An der Aktion nahmen Polizei, Gendarmerie, Grenzpolizei, Arbeits- und Sozialschutzministerium, Gesundheitsministerium, Transportministerium, Inspektorat für Notfallsituationen, die Nationale Sanitär-, Veterinär- und Lebensmittelsicherheits-, die Verbraucherschutzbehörde sowie lokale Behörden teil.