Antisemitischer Diskurs eines AUR-Senators verurteilt

Bukarest (ADZ) – Israels Botschafter in Bukarest, David Saranga, zeigt sich „zutiefst gestört über die verblüffenden Aussagen“ des AUR-Senators Sorin Lavric. Dieser hatte im Senat prominente Persönlichkeiten der ehemaligen faschistischen Bewegung „Eiserne Garde“ gerühmt, welche für ihr Mitverschulden am Tod tausender Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft während des Zweiten Weltkriegs rechtskräftig verurteilt worden waren. Die „unverzeihlichen Taten (…) sollten nicht verschleiert oder relativiert“ werden, schrieb Saranga dazu auf Facebook.



Silviu Vexler, Parlamentsvertreter der jüdischen Gemeinschaft, verurteilte die Aussagen als „furchtbare Demütigung der Holocaustopfer“, was weitere kontroverse und antisemitische Aussagen seitens Lavric auslöste. „Wir sind nicht im Gaza-Streifen“, so der Parlamentarier. Als Senator müsse er sich nicht rechtfertigen und würde auch weiterhin über „Märtyrer und Helden“ sprechen.