Anzeige wegen gefälschter Impfscheine

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă hat eine Anzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft erstattet, nachdem zehn Personen das digitale Covid-Zertifikat zum unbeschränkten Reisen in der EU mit gefälschter Impfbescheinigung beantragt hatten. Sieben der zehn gefälschten Impfbestätigungen wurden von der Impfstelle in Miereschhall/Ocna Mureș, Kreis Alba, ausgestellt. Die Lokalbehörden wurden diesbezüglich benachrichtigt, als beim Impfzentrum sieben zusätzliche Impfdosen in Vergleich zur tatsächlichen Anzahl der geimpften Personen entdeckt wurden. Laut unoffiziellen Quellen soll ein Arzt sieben Rumänen mit dem Wohnsitz im Ausland, oder die ausreisen möchten, Impfscheine für die Vollimpfung überreicht haben, obwohl diese nur die erste Dosis erhalten hatten.



Eine ähnliche Situation ereignete sich in Temeswar/Timișoara, wo sich mehrere Personen als Angestellte einer Impfstelle ausgaben und im Internet ankündigten, dass sie Impfbescheinigungen gegen den Preis von 100 Euro zur Verfügung stellen.