AOAR fordert von Parteien Pakt für Aufbauplan

Bukarest (ADZ) - Der Unternehmerverband AOAR hat in einer Mitteilung am Montag von den Parlamentsparteien einen Pakt für den Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) gefordert. Für die Umsetzung des Investitions- und Reformplans, der innerhalb von knapp fünf Jahren abgewickelt werden sollte, fehlten zurzeit fundamentale Elemente, wie Management-, Prüfungs-, Kontroll- und IT-System, zugeordnete Strukturen in den Ministerien oder die nötige Gesetzgebung.



Der Verband erinnert daran, dass entsprechend den Abmachungen mit der EU-Kommission bereits bis Ende November laufenden Jahres eine Vorfinanzierung im Umfang von 3,8 Milliarden Euro beantragt und überwiesen werden sollte. Des Weiteren müssten u. a. im Rahmen des Plans bis Ende des Jahres 21 Meilensteine erfüllt und bis nächsten Sommer 20 Gesetze im Parlament angenommen werden. Für all das sei eine verantwortungsvolle Regierung und ein auf die Umsetzung des PNRR ausgerichtetes politisches Abkommen im Parlament nötig, so AOAR.