Arafat: Regeln in Landkreisen vereinheitlicht

Bukarest (ADZ) – Staatssekretär Raed Arafat kündigte nach der Regierungssitzung am Mittwoch an, dass in Landkreisen, deren Infektionsrate drei Promille überschreite, automatisch die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen in Kraft treten – etwa das obligatorische Tragen von Masken in der Öffentlichkeit. So würden in Landkreisen mit gleicher Infektionsrate die gleichen Regeln gelten. Als Berechnungsreferenz diene das Bevölkerungsregister, Ausbrüche in Spitälern und Wohnheimen würden nicht mehr mit eingerechnet.