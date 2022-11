Arafat: Rumänien auf weitere Flüchtlinge vorbereitet

Bukarest (ADZ) - Rumänien ist jederzeit vorbereitet, wieder mehr Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, sagte Katastrophenschutzchef Raed Arafat am Sonntagabend in einem Digi24-Interview. Sowohl die temporäre Unterkunftskapazität als auch diejenige für durchreisende Flüchtende könne sofort erhöht werden.



Außerdem sollen 40 Hochleistungsgeneratoren zur Stromerzeugung aus der RescEU Reserve der EU-Kommission aus Rumänien in die Ukraine geliefert werden. Diese seien vor allem für ukrainische Krankenhäuser bestimmt.



In den vergangenen Tagen sei die Anzahl der Flüchtlinge infolge russischer Bombardements, die vor allem die Energieinfrastruktur visierten, wieder angestiegen; möglich sei, dass bald das Niveau vom Beginn des russischen Angriffskriegs erreicht würde, erklärte Arafat noch. Man habe sich jedoch zeitig, schon im März, beim Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) um eine Erhöhung der Transitunterkunftskapazität bemüht.