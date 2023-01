Arbeitslosenquote besser als der EU-Durchschnitt

Bukarest/Luxemburg (ADZ) – Die Anzahl der Arbeitslosen (d. h. der Personen, die in den letzten vier Wochen aktiv eine Arbeitsstelle gesucht haben und binnen den nächsten zwei Wochen arbeitswillig wären) ist auch im November 2022 bei rund 6,5 Prozent im Euro-Raum, bzw. 6 Prozent innerhalb der EU geblieben, besagen Daten des Europäischen Statistikinstituts Eurostat. Es seien die niedrigsten Zahlen sein Anfang der Aufzeichnungen im Jahr 1998. Insgesamt gibt es EU-weit knapp 13 Millionen Arbeitslose, um rund 875.000 weniger als im November 2021.



Obwohl unser Land mit durchschnittlich 5,4 Prozent Arbeitslosen besser als der EU-Durchschnitt liegt, waren im September 2022 (laut jünsten Daten des rumänischen Statistikamts INS) 22,9 Prozent der Rumänen im Alter bis zu 25 Jahren arbeitslos und somit deutlich über dem EU- und Euroraum-Durchschnitt von 15,1 Prozent. Die höchste Jugendarbeitslosigkeit verzeichnete im November 2022 Spanien mit 32,3 Prozent, die wenigsten Arbeitslosen in dieser Altersklasse gab es in Deutschland mit 5,8 Prozent.