Arbeitsmigration: Über 75.000 zurückgelassene Kinder

Bukarest (ADZ) – Von 76.551 Kindern in Rumänien fehlt mindestens ein Elternteil im Haushalt wegen Arbeit im Ausland (Stand: Ende März 2021) , verrät der aktuell veröffentlichte Bericht der nationalen Kinderschutzbehörde (ANPDCA), zitiert von Agerpres – das sind 1415 mehr als Ende 2020. Von 12.669 Kindern befinden sich beide Eltern im Ausland - 584 weniger als Ende letzten Jahres. Von 54.444 Kindern fehlt ein Elternteil - 1970 mehr als Ende letzten Jahres.



Von den Kindern mit beiden abwesenden Eltern leben 11.769 bei Verwandten bis zum vierten Grad, ohne einem staatlichen Schutzprogramm unterstellt zu sein, der Rest in Kinderheimen, in der Obhut von Pflegeeltern oder einem Vormund. Von 9438 Kindern arbeitet der Hauptverdiener der Familie im Ausland. Von diesen leben 8268 bei Verwandten bis zum vierten Grad ohne staatlichen Schutz. Von allen genannten Kindern mit einem oder beiden Eltern im Ausland sind nur 3155 in einem staatlichen Schutzprogramm erfasst.