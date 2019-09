Arbeitsminister: Löhne in Ministerien werden gezahlt

Bukarest/Hermannstadt (ADZ) - Arbeitsminister Marius Budăi hat am Donnerstag in Hermannstadt bei einer Pressekonferenz erklärt, dass die ausstehenden Löhne für die Angestellten des Umwelt- und des Energieministeriums gezahlt werden. „Die Situation wird spätestens morgen gelöst“, so Budăi.



Am Donnerstag hat die Regierung eine Eilverordnung erlassen, welche es den Generalsekretären der Ministerien erlaubt, Zahlungsanweisungen anzuordnen, sollte der Minister seine Zuständigkeiten nicht ausüben können. Die Verordnung sollte noch am Freitag im Amtsblatt erscheinen.



Die betroffenen Ministerien waren ohne Ressortleitung geblieben, da Grațiela Gavrilescu und Anton Anton zurückgetreten waren, nachdem sich die ALDE aus der Regierungskoalition zurückgezogen hat. 4200 Angestellte des Umweltministeriums sowie etwa 200 Beamte des Energieministeriums haben am Dienstag die fälligen Löhne nicht erhalten. Laut Budăi wird durch die Verordnung auch einer ähnlichen Situation beim Innenministerium zuvorgekommen.