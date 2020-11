Arbeitsministerin positiv getestet

Bukarest (ADZ) – Arbeitsministerin Violeta Alexandru (PNL) ist nach eigenen Angaben positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie die 45-Jährige am Donnerstagabend bei Facebook mitteilte, beabsichtigt sie, „von zu Hause aus weiter zu arbeiten“, da es „viel zu tun“ gebe. Ihre Abwesenheit war der Presse bereits am Vortag anlässlich der wöchentlichen Regierungssitzung aufgefallen. Violeta Alexandru ist schon das dritte Mitglied des liberalen Minderheitskabinetts unter Premierminister Ludovic Orban, das an Covid-19 erkrankt ist.