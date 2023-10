Armee gibt Spitzelakten an CNSAS ab

Bukarest (ADZ) - Das noch beim Verteidigungsministerium gelagerte restliche Archivgut der ehemaligen kommunistischen Geheimpolizei soll der zuständigen Landesstelle zur Erforschung der Unterlagen der Securitate (CNSAS) übertragen werden. Die Regierung hatte dafür am Freitag die Geheimhaltung über Informationen des Ministeriums aus Unterlagen zwischen 1956 und 1989 aufgehoben. Von ihrer Offenlegung gehe kein Schaden mehr aus für die Sicherheit und Verteidigung des Landes oder für die öffentliche Ordnung, hieß es in der Begründung.



Es sei „das Ende eines historischen Prozesses, auf das wohl sehr viele gewartet haben“, sagte Regierungssprecher Mihai Constantin – es gehe um die letzten Dokumente aus einem riesigen Bestand, die jetzt an den CNSAS übergeben werden.



Nach der Wende hatte das Verteidigungsministerium die seinen Aufgabenbereich betreffenden Unterlagen des damaligen Departments für Staatssicherheit an sich genommen.