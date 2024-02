Armee rekrutiert: 5093 Posten frei

Bukarest (ADZ) – Das Verteidigungsministerium hat 5093 Posten für Berufssoldaten unterer Dienstgrade ausgeschrieben, in allen 41 Kreisen und in Bukarest. Gesucht werden rumänische Staatsbürger zwischen 18 und 45 Jahren mit mindestens zwei Lyzeumsjahren (Bewerbung: 12. Februar bis 1. März). Die Gehälter liegen zwischen 2400 und 4100 Lei. Berufssoldaten unterer Dienstgrade stellen den größten Personalanteil der Armee dar, agieren in kleinen Einsatz- und Kampfgruppen, als Wachposten militärischer Anlagen und im zivilen Einsatz bei Naturkatastrophen.