Astrazeneca-Impfstoff jetzt für alle

Bukarest (ADZ) – Die Altersbegrenzung nach oben von 55 Jahren für den Impfstoff von Astrazeneca wurde am Montag aufgehoben, teilt die Leitung des Nationalen Koordinationskomitees für die Impfkampagne mit. Dies als Folge neuer wissenschaftlicher Daten, der Erfahrungen und Entscheidungen anderer EU-Staaten und der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Das Vakzin kann jetzt für alle Altersgruppen ab 18 eingesetzt werden. Bisher wurden in Rumänien 187.294 Personen damit geimpft und 694.000 Dosen geliefert.