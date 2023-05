Atomprojekt in Rumänien mit 4 Mrd. USD finanziert

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis und Premierminister Nicolae Ciucă haben die von US-Präsident Biden beim G-7 Gipfel in Japan getroffenen Aussagen begrüßt: Es sei eine wesentliche Unterstützung für das Ziel Rumäniens, an vorderster Front der Entwicklung revolutionärer Energieinfrastruktur mitzuwirken – die Umsetzung des Kleinreaktors in Partnerschaft mit den USA werde die Erzeugung von reinem Strom ermöglichen und trage zur Energiesicherheit bei, schrieb Johannis auf Twitter. Laut Regierungschef Ciucă werde Rumänien so zu einem international relevanten Pol der Erzeugung von Kernenergie.



US-Präsident Joe Biden hatte beim Gipfel der G-7 in Hiroshima mitgeteilt, dass die USA sowie die multinationalen Partner in Japan, Korea und den Vereinigten Arabischen Emiraten den Kleinreaktor in Rumänien mit 275 Millionen Dollar finanzieren und zwei projektbeteiligte Finanzinstitutionen Interesse an Krediten von insgesamt vier Milliarden Dollar angemeldet haben.



Rumänien und die USA hatten 2021 ein Vorhaben zum Bau eines Kraftwerks mit der sogenannten Small-Modular-Reactor-Technologie angestoßen. Der Kleinreaktor soll in Doicești im Kreis Dâmbovița entstehen.