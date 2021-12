Aufgebrachte Demonstranten stürmen Parlament

Bukarest (ADZ) – Hunderte aufgebrachte Demonstranten haben am Dienstagvormittag das Parlament gestürmt und Botschafterfahrzeuge beschädigt (Stand bei Redaktionsschluss). Am Vortag hatte die ultranationalistische AUR mit massiven Protesten gegen die Einführung des Covid-Zertifikats gedroht und die Debatte im Parlament mit einem Banner quer durch den Plenumssaal gestört.



Indes ist es nach der Parlamentssitzung am Montag noch zu keiner finalen Form des Gesetzes gekommen. Der Vorschlag des Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Marcel Ciolacu (PSD), es durch die Übernahme der Verantwortung seitens der Regierung Ciucă voranzutreiben – eine verfassungskonforme Möglichkeit, das Gesetz durchzuboxen – hat zu keinem konkreten Ergebnis geführt.



Die Sozialdemokraten sähen das Gesetz am liebsten schon bis Weihnachten in Kraft, um rechtzeitig klare Maßnahmen gegen die Verbreitung der Omikron-Variante ergreifen zu können. Ciolacu präzisiert, es müsse spätestens bis Jahresende angenommen werden.

Das Zertifikat für Geimpfte, Genesene oder Getestete soll ab einer Steigerung der Neuinfektionen über drei Wochen in Kraft treten und temporär den Zugang zum Arbeitsplatz regeln.