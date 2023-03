Aufregung um Schakalangriffe

Călărași (ADZ) – Die Gemeinde Călărași, Kreis Dolj, befindet sich im Alarmzustand, weil am Samstag erstmalig Schakale in die Höfe der Bewohner eingedrungen sind und Dutzende Tiere umgebracht haben, so die Nachrichtenagentur Rador am Montag. Beim letzten Angriff seien über 20 Schafe umgekommen. Schakale wurden auch in der Nähe mehrerer Gemeinden im Donautal gesichtet und das Biosphärenreservat Donaudelta hatte beim Umweltministerium Ende letzten Jahres um die Tötung von rund 300 Schakalen angesucht, die in isolierten Gemeinden Schäden verursachten.