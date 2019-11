Aufschub der U-Bahnstrecke nach Drumul Taberei

Bukarest (ADZ) – Die neue Generaldirektorin von Metrorex, Mariana Miclăuș, erklärte am Donnerstag im Rahmen der Eröffnung des Bezahlsystems per kontaktloser Karte, dass der U-Bahn-Abschnitt Drumul Taberei – Eroilor (Magistrale 5) erst in der zweiten Hälfte 2020 fertig wird. Derzeit seien 87 Prozent der Arbeiten ausgeführt.



Auch der neue Transportminister Lucian Bode hatte bei seiner Mandatsübernahme angekündigt, dass die Magistrale 5 in diesem Jahr nicht mehr eröffnet wird, während sein Vorgänger immer noch behauptet, die Eröffnung fände im Dezember statt mit einer Verspätung von höch-stens vier Jahren.



Die Ausschreibungen hatten Anfang 2008 begonnen, die Arbeiten wurden 2012 aufgenommen. Damals hatte man die Schüler des Viertels auf Paneelen um Entschuldigung für die „Störung durch die Bauarbeiten“ gebeten, die „in maximal drei Jahren abgeschlossen“ sein würden. Die damaligen Grundschüler bereiten sich heute auf die Uni vor.