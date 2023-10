AUR auf Mitgliederfang bei Bukarester Hochschule

Bukarest (ADZ) – Die nationalistische Allianz zur Vereinigung der Rumänen AUR hat zu Beginn des neuen Universitätsjahres propagandistische Flugblätter unter den Studenten der Hochschule für Verwaltungs- und Politikstudien (SNSPA) in Bukarest verteilt. Darin wurden die jungen Menschen aufgerufen, ihr Studium am „Propagandalabor des Systems“ an den Nagel zu hängen und nicht mehr Geld und Zeit dafür zu vergeuden. Stattdessen sollten sie bei der AUR einsteigen, wo sie Politik hautnah erleben könnten – in der „Bewegung, die die Schablonen sprengt“.



SNSPA-Rektor Remus Pricopie bewertete den Zwischenfall als „klassischen Angriff Legionärs-faschistischer Art im akademischen Umfeld”. Die Universität prüfe nun eine Anzeige bei den zuständigen Behörden, da nach dem Hochschulgesetz „politischer Proselytismus“ an Unis verboten sei.



AUR-Chef George Simion bekräftigte anschließend, dass er voll und ganz hinter den Aussagen auf den Flyern stehe. Die AUR habe nicht zur Aufgabe des Studiums generell aufgerufen, sondern nur des Studiums an der SNSPA. Es sei nämlich die Uni, die politische Partei ergreife – und überdies sei Rumänien „ein freies Land“.