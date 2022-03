AUR-Chef entschuldigt sich im Parlament

Bukarest (ADZ) – Der alte und neue Chef der rechtsnationalistischen AUR, George Simion, hat sich am Dienstag während einer Plenumssitzung des Unterhauses beim USR-Abgeordneten Iulian Bulai wegen seines jüngsten tätlichen Angriffs entschuldigt. Er bedauere es, den USR-Parlamentarier „an den Ohren gezogen“ zu haben und danke diesem ausdrücklich für dessen Spende zugunsten der Rumänen in Tschernowitz, sagte Simion im Parlament. Der AUR-Chef war letzte Woche gegenüber Bulai handgreiflich geworden, nachdem er im Februar bekanntlich schon gegen Wirtschaftsminister Virgil Popescu (PNL) tätlich geworden war.



Fast zeitgleich gab Simions unterlegener Herausforderer in dem am Wochenende gestiegenen Rennen um den Parteivorsitz, der Abgeordnete Danuț Aelenei, bekannt, mit sofortiger Wirkung aus der Partei sowie der AUR-Fraktion auszutreten – und zwar wegen Morddrohungen gegen sich und seine Familie. Aelenei forderte zudem Personenschutz seitens der zuständigen Behörden.