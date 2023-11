AUR-Chef schließt künftige Koalition mit der PSD aus

Bukarest (ADZ) - Der Chef der rechtsnationalen AUR, George Simion, hat am Wochenende eine Koalition seiner Partei mit der PSD nach der Parlamentswahl vom kommenden Jahr ausgeschlossen. Die PSD sei unfähig, „den Staat gemäß unserer Wünsche und Vorstellungen zu reformieren“, sagte Simion in einer Talkshow. Dafür erklärte sich der AUR-Chef, dessen Partei in den Umfragen der letzten Monate wiederholt Platz 2 in der Wählergunst belegt hatte, offen für Koalitionsverhandlungen mit der PNL und/oder der Reformpartei USR. Demokratie setze nun einmal auch „Vereinbarungen, Bündnisse und Koalitionen“ voraus, weswegen er keinerlei Verhandlungen mit den restlichen Parlamentsparteien ausgenommen der PSD ausschließe. Erklärtes Ziel seiner Partei bleibe jedoch, bei der Parlamentswahl vom kommenden Jahr die absolute Mehrheit einzufahren, um im Alleingang regieren zu können, fügte der 37-jährige Populist hinzu.



Der AUR-Chef eröffnete zudem, dass seine Partei ihren Spitzenkandidaten für die Präsidentenwahl 2024 nach der Europawahl von Anfang Juni bekannt geben wird. Umfragen zufolge hat der AUR-Kandidat gute Chancen, es in die Stichwahl des Präsidentenrennens zu schaffen.