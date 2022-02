AUR-Chef Simion pöbelt Minister im Parlament an

Parteichef packt Minister am Kragen und brüllt ihm Beleidigungen ins Gesicht: Auf diese groteske Entgleisung von AUR-Chef George Simion, der Energieminister Virgil Popescu im Parlament attackierte, hat der Abgeordnete der deutschen Minderheit, Ovidiu Ganţ, umgehend reagiert: „Solches Verhalten wird in keinem Parlament der zivilisierten Welt akzeptiert.“ Als Zeichen des Protests verließ die Gruppe der Minderheiten-Parlamentarier geschlossen den Saal. Foto: Ilona Andrei/Inquam Photos

Bukarest (ADZ) – Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt von Amts wegen im jüngsten Vorfall in der Abgeordnetenkammer. Der Spitzenpolitiker und Abgeordnete George Simion von der rechtsnationalistischen AUR hatte am Montag Energieminister Virgil Popescu (PNL) schwer belästigt. Nach einem verbalen Schlagabtausch während der Diskussion eines Misstrauensantrags der USR-Fraktion gegen Popescu ging Simion ans Rednerpult, fasste Popescu ins Genick und schrie ihm mehrmals die Worte „Du bist ein Dieb!“ ins Gesicht.



Simion sagte später, er bereue zwar sein Verhalten, nicht aber seine Worte. Der Vorfall sei übrigens kein Übergriff gewesen, er habe Popescu „schließlich nichts angetan“, so Simion.



Der Energieminister beschrieb auf Facebook später ein „groteskes Schauspiel“ und leistet nun selbst Strafanzeige.

Auch der Politologe Cristian Pârvulescu forderte bei Radio France International Konsequenzen für die „beispiellose faschistische Entgleisung”, doch nach der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer riskiert Simion allenfalls eine schriftliche Abmahnung. Die PNL-Fraktion will deshalb die Vorschriften ändern und schwere Strafen für solche Vorfälle vorsehen.