AUR-Chef wollte Einreise in die Republik Moldau forcieren

Bukarest (ADZ) – Der Co-Präsident der ultranationalistischen Partei AUR, George Simion, sorgt zurzeit in der Republik Moldau für Wirbel: Der 35-Jährige, den die moldauischen Behörden wegen seiner Daueraktionen für eine Wiedervereinigung Rumäniens mit der Moldau und damit verbundenen Verstößen gegen moldauisches Recht 2018 mit einem Einreiseverbot belegt hatten, ist seit Sonntag bemüht, die Einreise in die Nachbarrepublik trotzdem zu erzwingen: Beim Grenzübergangpunkt Albiţa-Leuşeni, wo ihn die moldauischen Grenzbeamten unter Verweis auf sein bis 2023 geltendes Einreiseverbot gestoppt hatten, beanspruchte Simion zunächst unter Verweis auf sein Parlamentarieramt eine Weiterreise, behauptete, von moldauischen Amtskollegen eingeladen worden zu sein, und drohte schließlich, sich „bis 2023 nicht vom Fleck rühren“ zu wollen. Zeitgleich forderte Simion Rumäniens Auswärtiges Amt sowie die Behörden in Chi{inau auf, sich umgehend für seine Weiterreise einzusetzen.



Die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, stellte daraufhin am Montag in einer Presseerklärung klar, dass der AUR-Chef sein Einreiseproblem „ausschließlich auf dem Rechtsweg“ lösen könne.