AUR frohlockt nach Rechtsruck in Italien

Bukarest (ADZ) - Rumäniens Rechtspopulisten haben ihren italienischen Gleichgesinnten zum Wahlsieg am Sonntag überschwänglich gratuliert: Das italienische Volk habe sich entschlossen, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und eine patriotische Regierung an die Macht zu bringen, besagt eine Pressemeldung aus der Parteizentrale der AUR. Keine Drohung, egal von wem sie kommt, könne die Demokratie in die Knie zwingen und sich dem Willen der Bürger entgegenstellen, hieß es weiter.

Die Koalition unter der Chefin der Partei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, habe nach Auffassung der AUR den Drohungen der EU-Spitzenpolitiker getrotzt. Durch ihre Entschlossenheit und dadurch, dass sie den Interessen der Italiener Vorrang einräumen, haben Meloni und ihre Verbündeten ihre Koalition zu einem großen Sieg geführt. Das italienische Volk habe Mut gezeigt und sich für sein eigenes Wohl entschieden, freute sich die AUR. Die Koalition von Fratelli d’Italia, Lega und Forza Italia siegte bei den Wahlen und erreicht durch den Siegerbonus eine Mehrheit. Premierministerin wird höchstwahrscheinlich Giorgia Meloni, da ihre Fratelli d’Italia am besten abschnitten.