AUR: Koalition soll Premier Vertrauen entziehen

Bukarest (ADZ) – Die rechtsnationalistische Partei AUR hat die bürgerliche Koalition am Sonntag in einem Pressrelease aufgefordert, Regierungschef Florin Cîțu (PNL) das Vertrauen zu entziehen. Durch das Vertuschen seiner Jugendsünde habe Cîțu sowohl das Vertrauen seiner eigenen Partei als auch der Koalition sowie der Bürger insgesamt missbraucht und damit eine fragwürdige Moral unter Beweis gestellt. Auch AUR-Ko-Chef Claudiu Târziu befand Cîțu für „nicht vertrauenswürdig“. Staatspräsident Klaus Johannis habe ein „normales Rumänien“ versprochen, würde jedoch, „genau wie die PSD, Straffällige promoten“, so Târziu.