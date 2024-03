AUR: Minderheiten sollen Nation würdigen

Bukarest (ADZ) – Geht es nach Senator Adrian Cătană von der stramm nationalistischen AUR, soll es künftig einen Tag geben, an dem die ethnischen Minderheiten ihren Respekt gegenüber der rumänischen Nation zum Ausdruck bringen. Eine Gesetzesvorlage zielt auf die Einführung eines sogenannten Stephan-Ludwig-Roth-Tages am 24. November ab. In der Begründung heißt es unter anderen Argumenten, dass der 1848er Revolutionär ein Verfechter der rumänischen Identität vor dem Hintergrund der Politik der Assimilation im damaligen Siebenbürgen gewesen sei. Roth habe bereits 1842 Rumänisch als wahrhaftige Amtssprache in Siebenbürgen gefördert, so in seiner Broschüre zum „Sprachenkampf in Siebenbürgen“. Durch die Einführung eines solchen Tages des Respekts der rumänischen Nation durch die ethnischen Minderheiten will die AUR des 1849 wegen Hochverrats hingerichteten Stephan Ludwig Roth gedenken und die Bedeutung des gegenseitigen Respekts unter den Volksgruppen hervorheben, heißt es ferner im Entwurf des Gesetzes.