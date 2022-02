AUR-Parlamentarier schimpft DFDR-Abgeordneten einen „Nazi“

Bukarest (ADZ) – Die rechtsnationalistische Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) sorgt gegenwärtig in der Legislative im Tagestakt für Eklats: Just als der Regelausschuss sich am Mittwoch anschickte, die Geschäftsordnung des Unterhauses infolge der jüngsten Pöbelei von AUR-Ko-Chef George Simion gegen Energieminister Virgil Popescu (PNL) zu verschärfen, verunglimpfte der AUR-Parlamentarier Ciprian Titi Stoica den DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganţ als „Nazi“ und das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien als „Nachfolger“ der Deutschen Volksgruppe, wie Ganţ wenig später auf einer Sitzung der Abgeordnetenkammer bekannt gab. Der DFDR-Abgeordnete kündigte an, umgehend Strafanzeige gegen den AUR-Parlamentarier erstatten zu wollen.



PSD-, PNL-, USR- und UDMR-Fraktionen verurteilten die Entgleisung des AUR-Abgeordneten scharf – sie sei schlichtweg inakzeptabel und müsse Rechtsfolgen haben. USR-Interimschef Cătălin Drul˛ stellte klar, dass „Gewalttätigkeit, Rassismus und Xenophobie nichts in Rumäniens Parlament zu suchen haben“, seine Partei werde wegen der „groben Diskriminierung“ des DFDR-Kollegen auch Anzeige beim Antidiskriminierungsrat (CNCD) erstatten.



Der AUR-Abgeordnete Ciprian Titi Stoica - im Volksmund auch „Titi Vier Hände“ genannt, nachdem er beim Votum über das Haushaltsgesetz 2021 mit mehreren Stimmkarten abgestimmt hatte -, bemühte sich daraufhin um Schadensbegrenzung: Er habe nicht den DFDR-Parlamentarier einen Nazi geschimpft, sondern dem Regelausschuss Nazi-Methoden vorgeworfen, behauptete Stoica.



Ausfällig wurde am Mittwoch allerdings auch PSD-Fraktionschef Alfred Simonis, der, entnervt von einer Echtzeitübertragung der Arbeiten des Regelausschusses, den Kameramann der AUR als „Affen“ verunglimpfte.