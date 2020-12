AUR plant Kampagne gegen Minderheitenparteien

Bukarest (ADZ) – Nach den Äußerungen von Hunor Kelemen, demVorsitzenden des Ungarnverbands, und des UDMR-Abgeordneten Attila Cseke, eine Partei wie AUR hätte es in einem Parlament von 2020 „nicht gebraucht“, konterte AUR-Kopräsident George Simion, der UDMR hätte seinerseits keinen Platz im rumänischen Parlament. AUR wolle sich durch eine nationale Kampagne für eine Verfassungsänderung einsetzen, die politische Formationen auf ethnischer Basis aus der Legislative ausschließe. Allerdings gab Simion an, die ungarische Minderheit zu respektieren. In AUR gäbe es Vertreter der ungarischen Minderheit, die nun ins Parlament einziehen.