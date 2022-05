AUR-Protest gegen den Ungarnverband

Bukarest (ADZ) – Die Parlamentarier der rechtsnationalen AUR haben am Dienstag vor dem Büro des Präsidenten der Abgeordnetenkammer, PSD-Chef Marcel Ciolacu, protestiert und den Seniorpartner zum umgehenden Ausschluss des UDMR aus der Regierungskoalition aufgefordert. Tatsächlich hatte der UDMR in letzter Zeit wiederholt für Spannungen in der Koalition gesorgt, die sowohl PSD als auch PNL auf der jüngsten Koalitionssitzung offen angesprochen haben sollen. Zuletzt war UDMR-Chef Hunor Kelemen am Wochenende in die Kritik geraten, nachdem er bei einer Veranstaltung eine Rede vor einem Plakat mit den Umrissen Großungarns gehalten hatte.