AUR-Protest gegen Wahlzusammenlegung

Bukarest (ADZ) – Die AUR-Parlamentarier haben am Dienstag in der Legislative gegen die von der Koalition geplante Zusammenlegung der Kommunal- und Allgemeinwahlen protestiert. Der Protest der rechtsnationalistischen Oppositionspolitiker erreichte just während einer Rede von Kammerpräsident Marcel Ciolacu (PSD) seinen Höhepunkt. Sowohl der PSD-Chef als auch der inzwischen abgewählte PNL-Chef Florin Cîțu hatten im Frühjahr eröffnet, dass die Koalitionspartner für das Superwahljahr 2024 eine Wahlzusammenlegung ins Auge fassen – angeblich aus Spargründen, obwohl ein Urteil des Verfassungsgerichts dies ausdrücklich untersagt.