Bukarest (ADZ) – Abgeordnete der rechtsnationalistischen Partei AUR haben am Mittwoch im Parlament gegen die Verschleppung des gemeinsam mit der USR-PLUS eingereichten Mißtrauensantrags protestiert. AUR-Ko-Präsident George Simion und Fraktionsleiter in der Unterkammer erklärte, dass sich die Abgeordneten seiner Partei daher nicht an den Abstimmungen im Parlament beteiligen würden. Falls der Mißtrauensantrag weiterhin vertragt werde, könne dieser Protest „permanentisiert“ werden, so Simion.