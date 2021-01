AUR sucht Schulterschluss mit EU-Kritikern

Bukarest (ADZ) – Die ultranationalistische „Allianz für die Vereinigung der Rumänen“ (AUR) sucht den Schulterschluss mit den mehr oder minder bekennend EU-feindlichen Parteien. Wie die AUR am Wochenende in einer Presseerklärung mitteilte, ist Parteichef George Simion letzte Tage in Polen mit Vertretern der nationalkonservativen Regierungspartei PiS und anschließend in Belgien mit konservativen Politikern zusammengetroffen, um „engere Beziehungen mit EU-kritischen politischen Parteien“ zu knüpfen. AUR-Chef Simion zufolge soll Polen zudem zum „wichtigsten strategischen Partner unseres Landes in der Region“ aufsteigen.